1 Diese Schilder sind jetzt Vergangenheit – am Mittwoch wurde der Autobahnzubringer nach monatelanger Sperrung wieder freigegeben. Foto: Spitz

Darauf haben viele Autofahrer, die tagtäglich zu den Stoßzeiten im Stau am Knotenpunkt B 27/B 33 bei Bad Dürrheim standen, lange gewartet: Der Autobahnzubringer bei Donaueschingen ist wieder freigegeben.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Eigentlich sollte es bereits Ende der vergangenen Woche so weit sein – für Ende der 44. Kalenderwoche 2022 hatte Silvia Kuhn, Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes in Freiburg, das Ende der Baustelle angekündigt. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass in dieser letzten Kalenderwoche auch Petrus ein Einsehen mit den genervten Autofahrern habe und die Witterung die Restarbeiten zulasse.

Überraschend doch noch eine Verzögerung

Das Wetter schien gut zu sein, die Verwunderung der Autofahrer war deshalb groß, dass die Baustelle bis Freitag vergangener Woche nicht verschwunden war. Nachgefragt bei Silvia Kuhn, ist zu erfahren, dass das Wetter so gut dann eben doch nicht war: "Am Ende lag es dennoch am Wetter, welches die weitere Verzögerung verursacht hatte", erklärte die Pressesprecherin. "Für die Markierungsarbeiten muss die Strecke flächig trocken sein", es sei jedoch nochmals zu Regenfällen gekommen – die Arbeiten am Autobahnzubringer bei Donaueschingen hätten deshalb nicht fertiggestellt werden können.

Bis Mitte dieser Woche mussten sich die Autofahrer daher noch gedulden. Am Mittwoch dann die gute Nachricht aus Freiburg: "Seit heute Morgen heißt es aber wieder auf der A 864 ›freie Fahrt‹, und die gesamte Baustelle konnte abgeschlossen werden."

Nervenzehrende Rush-Hours

Damit dürfte sich die Verkehrslage in der Region markant entspannen, denn die Sperrung des Autobahnzubringers bei Donaueschingen hatte sowohl in den Vormittagsstunden im Berufsverkehr, als auch zur abendlichen Rush-Hour regelmäßig zu Stauungen am Knotenpunkt der Bundesstraßen B27 und B33 bei Bad Dürrheim geführt.

Sämtlicher Verkehr aus dem Südkreis oder von der B31 aus Richtung Freiburg, der eigentlich bei Donaueschingen die Autobahnauffahrt in Richtung Singen oder Stuttgart ansteuern wollte, wählte nun den Weg über die B27 zum Autobahnauffahrt bei Schwenningen. Immerhin dürfte die Entspannung auf den Straßen, was diesen Punkt anbelangt, erst einmal von Dauer sein: Weitere Baustellen in Zuständigkeit der Autobahn GmbH des Bundes in Freiburg seien "derzeit" nicht geplant.