Autobahn 861 bei Rheinfelden: Darum gilt im Nollinger Berg-Tunnel derzeit nur Tempo 60
1
Der Verkehr fließt derzeit nur langsam durch den Tunnel im Nollinger Berg. Foto: Autobahn GmbH des Bundes NL Südwest

Keine Baustelle, kein Verkehrshindernis zu sehen: Viele Autofahrer fragen sich, warum man nur noch so langsam durch den Nollinger Tunnel fahren darf. Wir fragten nach.

Bereits seit einigen Wochen gilt in beiden Röhren des Nollinger Berg-Autobahntunnels Tag und Nacht eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 statt der dort üblichen 100 bis 120 Kilometern pro Stunde. Besonders zu verkehrsschwachen Zeiten fällt es, wie Beobachtungen zeigen, dem einen oder anderen Fahrer ziemlich schwer, sich an diese Vorgabe zu halten – zumal weder eine Baustelle noch sonstige Verkehrshindernisse zu sehen sind.

 

Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei der Grund für das Ausbremsen des Verkehrs die aktuell nur eingeschränkt mögliche Videoüberwachung. Damit die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet bleibe, müsse die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h reduziert werden.

„Die Arbeiten zur Behebung sind im vollen Gange, allerdings können wir Stand heute noch keinen konkreten Termin für den Abschluss der Arbeiten benennen“, schreibt eine Sprecherin der Autobahn GmbH.

 