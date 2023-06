Eine 58-jährige Motorradfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall nahe Schopfloch gestorben.

Gegen 10.15 Uhr war die Motorradfahrerin auf der Kreisstraße 4700 in Richtung Glatten unterwegs, als ein 52-jähriger Autofahrer nach links in Richtung alter Schopflocher Steige abbiegen wollte. Er hielt an, da ein Auto entgegenkam. Das erkannte die Frau zu spät und fuhr auf.

Die 58-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, war die Kreisstraße während der Unfallaufnahme und Bergung komplett gesperrt.