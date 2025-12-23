Auto: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman

ZF verkauft sein Fahrerassistenzgeschäft an Harman. Mit dem Erlös möchte der Konzern Schulden abbauen und sich stärker auf Kernbereiche wie Fahrwerk und Antrieb konzentrieren.
Friedrichshafen - Der finanziell angeschlagene Autozulieferer ZF Friedrichshafen verkauft sein Geschäft mit Fahrerassistenzsystemen (Adas) an die Samsung-Tochter Harman. Mit der geplanten Übernahme der Geschäftseinheit durch den Innenraum-Spezialisten habe das Stiftungsunternehmen mit Sitz am Bodensee einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Neuausrichtung erreicht, teilte Vorstandschef Mathias Miedreich mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Als Unternehmenswert wurden 1,5 Milliarden Euro vereinbart.