Lotzer-Haus in Horb Gericht will über Zwangsräumung entscheiden – Mieter packen

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe kündigt an, dass es am Mittwochmorgen über die Zwangsräumung des Lotzer-Hauses in der Neckarstraße 17 entscheiden will. Die Stadt soll sich bis dahin zurückhalten. Einige Mieter sitzen wohl schon auf gepackten Koffern.