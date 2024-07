Auto überschlägt sich auf L 362: Drei Menschen bei Unfall zwischen Altensteig und Neumühle verletzt

1 Die Landstraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Landstraße 362 zwischen Altensteig und Neumühle sind drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.









Nach derzeitigem Stand fuhr ein 22- jähriger Autofahrer mit seinem BMW gegen 15.26 Uhr auf der Landesstraße 362 von Altensteig kommend in Fahrtrichtung Erzgrube. Vor der Örtlichkeit Neumühle kam das Auto in einer Linkskurve aus noch nicht abschließend geklärter Ursache von der Fahrspur ab und überschlug sich mehrfach, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.