Rettungswagen stößt auf B 415 in Lahr mit Auto zusammen

1 Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Foto: Pleu

Am Sonntagmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen.









Eine 48-jährige Autofahrerin war auf der B415 von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Lahr unterwegs, teilt die Polizei mit. An der Kreuzung Georg-Schaeffler-Straße bog Autofahrerin nach links ab und übersah offenbar den Rettungswagen, der mit Sondersignal in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.