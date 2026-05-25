Auto schwer beschädigt: Strolchenfahrt in Pratteln endet mit Unfall
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Die Strolchenfahrt eines 13-Jährigen und seiner gleichaltrigen Beifahrerin endete an einer Mauer. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Bei der nächtlichen Strolchenfahrt eines 13-Jährigen blieb der zu Hause entwendete Audi auf der Strecke und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, kurz nach 3 Uhr, ist es in Pratteln auf dem Mühleweg zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Der 13-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden, teilt die Polizei Basel-Landschaft mit.

 

Gemäß den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 13-jährige Fahrzeuglenker, mit dem zuvor zu Hause entwendeten grünen Audi, auf der Oberemattstraße in Richtung Pratteln Zentrum. Unmittelbar vor dem Mühleweg überfuhr er die dortige Verkehrsinsel. Anschließend verlor der „Strolchenfahrer“ in der darauffolgenden Rechtskurve die Kontrolle über den grünen Audi und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit der Mauer eines Hauses kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Audi zurück auf die Oberemattstraße geschleudert und kam stark beschädigt zum Stillstand. Durch die Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft wurde ein Verfahren eröffnet.

 