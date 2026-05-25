Auto schwer beschädigt: Strolchenfahrt in Pratteln endet mit Unfall

1 Die Strolchenfahrt eines 13-Jährigen und seiner gleichaltrigen Beifahrerin endete an einer Mauer. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Foto: Polizei Basel-Landschaft Bei der nächtlichen Strolchenfahrt eines 13-Jährigen blieb der zu Hause entwendete Audi auf der Strecke und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.







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In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag, kurz nach 3 Uhr, ist es in Pratteln auf dem Mühleweg zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Der 13-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden, teilt die Polizei Basel-Landschaft mit.