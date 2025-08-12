Auto schneidet Kurve: Radfahrerin bei Zusammenstoß in Villingen leicht verletzt

Bei einem Unfall in Villingen ist am Montag eine 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden.

In Villingen ist es am Montag zu einem Unfall auf der Kreuzung der Max-Planck- und Heinrich-Hertz-Straße gekommen.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford bog laut Polizei von der Max-Planck-Straße nach links in die Heinrich-Hertz-Straße ab und schnitt dabei die Kurve.

Er stieß mit einer von links kommenden 37-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Frau stürzte und zog sich Gesichtsverletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.