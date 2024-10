Über 15.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, den eine Autofahrerin am Montagabend, gegen 20.30 Uhr auf der A 81 zwischen Rottenburg und Horb verursacht hat.

Eine 61-jährige Fahrerin eines Mercedes kam mit ihrem Auto auf der nassen Straße nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelschutzleitplanke. Dann schleuderte der Wagen über die Autobahn und blieb im Grünstreifen stehen.

Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der demolierte Mercedes, an dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke wird auf etwa 500 Euro geschätzt.