1 Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall in Mötzingen. Foto: pattilabelle - stock.adobe.com

Ein unbekannter Fahrer hat beim Rangieren in Mötzingen ein Haus gerammt. Er flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.









Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker rangierte am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände eines Wohnhauses in der Unterjettinger Straße in Mötzingen und prallte hierbei vermutlich mit seinem Fahrzeugheck gegen die Hauswand des Hauses.