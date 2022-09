Drei Kinder bei Unfall auf L 181 in Villingen verletzt

Auto prallt in Laster

1 Die verletzten Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bei einem Unfall auf der L 181 in Villingen-Schwenningen sind am Donnerstag drei Kinder leicht verletzt worden.















Villingen-Schwenningen - Wie die Polizei mitteilt, prallte eine aus Richtung Pfaffenweiler kommende 37-Jährige mit ihrem Ford beim Abbiegen in die Tallardstraße in einen entgegenkommenden Laster. Drei im Ford sitzende Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro