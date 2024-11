(red/pz) 03.11.2024 - 13:31 Uhr , aktualisiert am 03.11.2024 - 13:43 Uhr

Rund 2,4 Promille - 27-Jährige baut in Enzklösterle Unfall

Auto landet in Garten

Die Frau hatte etwa 2,4 Promille Alkohol im Blut.

Mit rund 2,4 Promille ist eine 27-Jährige am Samstag in Enzklösterle verunfallt. Die Frau kam mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr in einen Garten.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 27-Jährige gegen 14 Uhr auf der Wildbader Straße in Richtung Bad Wildbad. In einer leichten Linkskurve kam sie von der Straße ab, prallte gegen die Gartenzäune zweier Grundstücke und kam schließlich in einem Garten zum Stehen.