Auto kracht gegen Lkw: Schwerer Unfall bei Rheinau endet für 58-Jährigen tödlich

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sichern die Unfallstelle ab. Foto: Einsatz-Report24 Zu einem tragischen Vorfall kam es am Montag bei Rheinau. Ein Auto kam von der Straße ab und krachte gegen einen Lastwagen.







Nach dem frontalen Zusammenstoß kurz nach 12 Uhr ist der Fahrer des Fiat noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Darüber berichtet die Polizei. Demnach soll der 58-Jährige auf seiner Fahrt Richtung Achern auf der L87 zwischen Freistett und dem Autobahnzubringer aus derzeit noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei krachte er auf unweit des Berger-Sees mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.