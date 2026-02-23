Auto kracht gegen Lkw: Schwerer Unfall bei Rheinau endet für 58-Jährigen tödlich
Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sichern die Unfallstelle ab. Foto: Einsatz-Report24

Zu einem tragischen Vorfall kam es am Montag bei Rheinau. Ein Auto kam von der Straße ab und krachte gegen einen Lastwagen.

Nach dem frontalen Zusammenstoß kurz nach 12 Uhr ist der Fahrer des Fiat noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Darüber berichtet die Polizei. Demnach soll der 58-Jährige auf seiner Fahrt Richtung Achern auf der L87 zwischen Freistett und dem Autobahnzubringer aus derzeit noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei krachte er auf unweit des Berger-Sees mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

 

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, hat die Staatsanwaltschaft Offenburg einen Gutachter beauftragt, heißt es weiter. Der Fahrer des Lastwagens kam offenbar mit dem Schrecken davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Die Sperrung der Landstraße dauert bis zu abschließenden Räumung und Reinigung der Unfallstelle an, so die Polizei.

