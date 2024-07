Bei einem Unfall am Montagabend in Balingen ist ein jugendlicher Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der 14-Jährige gegen 20.10 Uhr mit seinem Mountainbike entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg der Paulinenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe der Einmündung Tübinger Straße fuhr er unvermittelt über die Straße, um die Paulinenstraße zu überqueren. Dabei übersah er einen ebenfalls in Richtung Bahnhofstraße fahrenden Range Rover.

Dessen 48-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fahrradfahrer.

Durch den Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu und wurde durch vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Am Range Rover entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Fahrrad in Höhe von circa 1000 Euro, so die Polizei.