Auto ist ein Totalschaden: BMW kracht in Kehl gegen einen Stromkasten

1 Der BMW musste abgeschleppt werden. Foto: Einsatz-Report24 In Kehl kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall.







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Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall gegen 20.50 Uhr in der Allensteiner Straße auf Höhe des „B&B“-Hotels. Ein schwarzer BMW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Stromkasten auf. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt. Der Fahrer blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Durch den Aufprall liefen Kraftstoffe aus, weshalb die Fahrbahn durch die eingesetzten Kräfte gereinigt werden musste. Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.