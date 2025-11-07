Auto-Industrie in der Krise: Kann Stuttgart ein zweites Detroit werden?

Zulieferbetriebe vor dem Aus, Stellenabbau und Gewinnwarnungen bei den Herstellern. Viele sehen die Autoregion Stuttgart im freien Fall. Zu Recht?
Ein Mann steht in Arbeitsmontur in der Kälte und bläst sich seinen Atem in die gefalteten Hände. Mehr Wärme gibt das Feuer, das in einer Blechtonne lodert. Im Hintergrund ist durch den Rauch die Ruine einer Fabrik zu sehen, in der es keine Arbeit mehr für ihn gibt. Das ist das Bild, das man hierzulande von der amerikanischen Autokrise hat. Und so soll es bald in Stuttgart aussehen? Das hält mittlerweile sogar die sonst so unaufgeregte „Neue Zürcher Zeitung“(NZZ) für möglich, die alarmiert fragt, „ob wohl die reiche Region Stuttgart zu einem deutschen Detroit verkommt?“