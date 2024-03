Auto in Horb angezündet

1 Die Polizei sucht nach diesem Mann. Er soll Ende Januar in Horb versucht haben, ein Auto anzuzünden. Foto: Polizeipräsidium Pforzheim

Die Polizei fahndet nach einem jungen Mann, der Ende Januar in Horb versucht haben soll, ein geparktes Fahrzeug anzuzünden.









Der bislang unbekannte Täter hat laut Polizeibericht in der Nacht auf Samstag, 27. Januar versucht, ein geparktes Fahrzeug in der Straße "Alte Nordstetter Steige" in Horb zu beschädigen.