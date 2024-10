Auto im Herbst: Sicher durch die dunkle Jahreszeit

Auch wenn es schon im Herbst örtlich Eis und Schnee geben kann, droht Rutschgefahr vor allem von nassem Laub oder Erde auf der Straße. Auf diesem rutschigen Untergrund wird einerseits der Bremsweg deutlich länger, andererseits können sich unter einer Blätterdecke aber auch Schlaglöcher, Steine oder andere Hindernisse verbergen. Wo der Asphalt unter einer dicken Laubschicht kaum zu sehen ist, sollte daher das Tempo reduziert werden.

Blätter können aber auch an anderer Stelle zum Problem werden – wenn sie nämlich in den Belüftungsschacht vor der Frontscheibe fallen und die Ansauggitter des Fahrzeuggebläses verstopfen. Dann funktioniert die Durchlüftung des Innenraums nicht richtig und die Scheiben beschlagen. Ratsam ist es deshalb, regelmäßig das Blattwerk von der Karosserie mit der Hand zu entfernen.

Je nach Region kann bereits im Oktober der erste Frost auftreten: Unterhalb von drei Grad müssen sich Autofahrer stets auf Glätte einstellen – vor allem in Senken, im Wald und an Brücken. Sind die Temperaturen dauerhaft im einstelligen Bereich, sollte man die Sommerreifen gegen Winter- oder Ganzjahres-Pneus tauschen. Denn schon bei niedrigen Plustemperaturen bieten diese einen deutlich besseren Halt und damit mehr Sicherheit.

Wer noch ältere Winterreifen in der Garage hat, sollte schauen, dass diese an der Flanke den „Alpine-Gipfel haben: Seit dem 1. Januar 2018 müssen alle in Deutschland verkauften Winter- und Ganzjahresreifen das Schneeflockensymbol tragen, um den Winterregeln der StVO zu genügen. Reifen, die nur eine „M+S“-Kennzeichnung haben, sind hingegen seit dem 1. Oktober 2024 nicht mehr als Winterreifen zugelassen.

Im Herbst ist eine einwandfreie Beleuchtung des Fahrzeugs zudem besonders wichtig. Das Abblendlicht sollte man frühzeitig und nicht erst bei Dunkelheit einschalten, denn das Tagfahrlicht moderner Autos reicht bei schlechter Sicht nicht aus. In der Dämmerung werden Radfahrer und Fußgänger schlechter erkannt und tauchen häufig als unerwartetes Hindernis auf. Es gilt also, die Geschwindigkeit der Witterung und Tageszeit entsprechend anzupassen.

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Scheibenreinigung. Um Schlieren und Blendungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Windschutzscheibe mindestens zu Beginn der dunklen Jahreszeit gründlich von innen abzuwischen. Auch ein Blick auf die Wischergummis ist empfehlenswert – sind sie spröde oder eingerissen, ist ein Wechsel angesagt.

Zu den gefährlichen Wetterphänomen im Herbst zählt der Nebel. Registriert man aus der Ferne trüben Dunst, kann man rechtzeitig das Abblendlicht einschalten, das Tempo drosseln und den Abstand zum Vordermann erhöhen. Keinesfalls sollte man das Fernlicht aktivieren, denn die feinen Wasserperlen reflektieren das Licht und verschlechtern zusätzlich die Sicht. Stattdessen helfen Nebelscheinwerfer – sie darf man unter einer Sichtweite von 150 Metern nutzen. Das Einschalten der Nebelschlussleuchten hingegen ist erst bei einer Sichtweite von unter 50 Metern erlaubt, sonst blendet man den Hintermann. Zudem darf man bei einer Sichtweite unter 50 Metern auch auf Autobahnen nicht über 50 km/h schnell fahren. Orientieren sollte man sich als Fahrer an den Leitpfosten am rechten Fahrbahnrand.

Gefahr droht im Herbst verstärkt von Wildtieren. Spätestens wenn die Zeitumstellung vollzogen ist, fällt der Berufsverkehr wieder in die Zeit von Sonnenauf- und -untergang. Damit erhöht sich die Gefahr von Wildunfällen, denn Rehe, Hirsche und Wildschweine sind um diese Zeit auf Nahrungssuche oder kehren in ihre Ruhezonen zurück und überqueren dabei Straßen. Nicht nur bei der Durchfahrt von Wäldern ist daher Vorsicht geboten, sondern auch auf Straßen entlang von Feldern und Wäldern. Taucht ein einzelnes Reh oder Wildschwein auf, muss man damit rechnen, dass weitere Tiere folgen. Droht eine Kollision, ist Ausweichen oft die gefährlichste Reaktion. Im Zweifel ist der kontrollierte Zusammenstoß vorzuziehen, bei dem das Tier möglichst frontal getroffen wird.