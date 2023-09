Ein kurioser Vorfall beschäftigt die Polizei seit dem Morgen in Wolfach: Ein Mann befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und ist mit einem geklauten Geländewagen auf der Flucht. Dabei beschädigte er auch ein Polizeiauto, die Insassen wurden dabei verletzt.

Weil der Mann am Donnerstagmorgen in Wolfach offenbar dringend polizeiliche und medizinische Hilfe benötigte, wandte sich eine Zeugin an den Polizeinotruf. Noch bevor der Mann in Obhut genommen werden konnte, entwendete er jedoch einen schwarzen Suzuki Vitara und ergriff gegen 9.30 Uhr die Flucht.

Rund eine Stunde später konnte eine Streife des Polizeipostens Wolfach das gesuchte Fahrzeug erblicken und wollte dies stoppen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlangsamte der Gesuchte sein Fahrzeug, um im Anschluss mit großer Wucht rückwärts gegen den dahinter stehenden Streifenwagen zu fahren.

Durch das Fahrmanöver des 50-Jährigen wurden beide Insassen des Streifenwagens verletzt. Nicht mehr fahrtauglich, konnten die Beamtin und der Beamte die Verfolgung des nun weiter Flüchtigen nicht mehr fortsetzen.

Polizeihubschrauber im Einsatz

In enger Zusammenarbeit mit benachbarten Revieren der Präsidien Pforzheim und Konstanz ist derzeit die Fahndung nach dem Mann und dem entwendeten Fahrzeug im Gange. Hierzu ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zeugen, denen das Fahrzeug mit OG-Zulassung und/oder der Mann aktuell aufgefallen ist, werden gebeten, sich umgehend unter der 110 direkt an den Polizeinotruf zu wenden.