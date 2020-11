Auto gegen Tanklastzug Schwerverletzter bei Unfall auf B 33 in Triberg

Der Opel-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Tankwagens blieb unverletzt.

Am Zugfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, wobei die Tanks unbeschädigt blieben und kein Heizöl auslief. Den Totalschaden am Opel Tigra schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro.

Die Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein, so dass es nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen kam.