1 Die Polizei konnte durch die integrierte Kamera des Teslas schnell ermitteln, wer gegen das Auto gefahren ist. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Ein Tesla ist von einem 12-jährigen Mädchen beschädigt worden. Das Mädchen ist nach dem Unfall geflüchtet, dabei jedoch von der integrierten Kamera des Autos gefilmt worden.















Sulz-Glatt - Der Tesla ist von seinem Besitzer am Schlossplatz in Glatt abgestellt worden. Gegen 16 Uhr filmte die serienmäßig integrierte Kamera des Autos das Mädchen, als es mit ihrem Fahrrad gegen den Wagen stieß und dabei einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro veursachte. Automatisch setzte das Auto anschließend eine Nachricht an den Besitzer ab, der den Schaden sofort der Polizei meldete.

Die 12-Jährige konnte anhand der Aufzeichnungen des Autos von den Beamten schnell ermittelt werden. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll und informierte die Eltern. Der Tesla-Besitzer und die in Frage kommenden Verursacher müssen sich nun um die Haftungsfrage und Schadensregulierung kümmern.