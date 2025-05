Auto fährt in Stuttgart in Personengruppe

Der Fahrer der G-Klasse wurde festgenommen.

Eine G-Klasse fährt am Stuttgarter Olgaeck in eine Personengruppe, mindesten drei Menschen werden verletzt.









Am Olgeck in Stuttgart-Mitte fährt am Freitagnachmittag der Fahrer einer G-Klasse in eine Personengruppe. Mindestens drei Menschen werden dabei verletzt. Die Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.