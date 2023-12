Auto: EU-Verkehrsminister sprechen über neue Führerscheinregeln

1 Die EU-Staaten positionieren sich im Streit um neue Führerscheinregeln. Foto: Marijan Murat/dpa

Jedes Jahr sterben mehr als 20.000 Menschen auf den Straßen der EU. Neue Führerscheinvorgaben sollen das ändern. Für Senioren könnten weniger neue Vorgaben kommen, als manche zeitweise befürchtet hatten.









Brüssel - Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der EU-Staaten wollen europäische Straßen sicherer machen und dafür neue Führerscheinvorgaben einführen. Am Montag kommen sie in Brüssel zusammen, damit sie ihre Position festzurren und mit dem Europaparlament in die entscheidenden Verhandlungen gehen können.