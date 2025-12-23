Auto Club Europa in Calw: Ohne Beleuchtung wird’s gefährlich – und teuer

Fünf ehrenamtliche Helfer des Auto-Clubs Europa beobachteten den Verkehr in Calw und führten Statistik über teils oder ganz fehlende Beleuchtung.
Fünf Männer in roten Jacken sorgten zur abendlichen Calwer „Rushhour“ bei manch einem Autofahrer für ein fragendes Gesicht. Ehrenamtliche Helfer des Auto Club Europa (ACE) beobachteten an der Kreuzung Bischofstraße – Welzbergweg bei der Esso-Tankstelle den Verkehr. „Mit dieser Aktion möchten wir auf die Bedeutung von Beleuchtung und Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr aufmerksam machen“, verriet Sven Hübschen, Projektkoordinator „Ehrenamt“ des ACE.