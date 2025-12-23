Auto Club Europa in Calw: Ohne Beleuchtung wird’s gefährlich – und teuer

Fünf ehrenamtliche Helfer des Auto-Clubs Europa beobachteten den Verkehr in Calw und führten Statistik über teils oder ganz fehlende Beleuchtung.

Fünf Männer in roten Jacken sorgten zur abendlichen Calwer „Rushhour“ bei manch einem Autofahrer für ein fragendes Gesicht. Ehrenamtliche Helfer des Auto Club Europa (ACE) beobachteten an der Kreuzung Bischofstraße – Welzbergweg bei der Esso-Tankstelle den Verkehr. „Mit dieser Aktion möchten wir auf die Bedeutung von Beleuchtung und Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr aufmerksam machen“, verriet Sven Hübschen, Projektkoordinator „Ehrenamt“ des ACE.

Hübschen und seine vier ehrenamtlichen Kollegen machten mit ihrer Aktion „auf die große Bedeutung einer funktionierenden Beleuchtung aufmerksam“ und möchten so „für dieses wichtige Thema sensibilisieren“. „Denn nur wer gesehen wird, kommt auch sicher nach Hause,“ erklärt Hübschen.

Zwei Autos komplett ohne Licht unterwegs

Von 854 Verkehrsteilnehmern waren zwei gänzlich ohne Licht unterwegs. Verwunderlich, denn zum Zeitpunkt der Aktion war es bereits seit einer Stunde stockdunkel. Man könnte dies als marginal kennzeichnen. Doch es ist nicht marginal. Denn jeder einzelne bedeutet laut Hübschen „ein erhebliches Sicherheitsrisiko für sich selbst und andere“.

24 Fahrzeuge wurden mit „teilweise beleuchtet“ erfasst. Bei den meisten falsch beleuchteten Fahrzeugen waren ein oder zwei Scheinwerfer oder Rückleuchten defekt. Auch hier muss man von einem erheblichen Sicherheitsrisiko sprechen.

Hübschen zog alle Verkehrsteilnehmer in seine Betrachtung ein: „Bei Autos verfügen wir heutzutage über eine fest verbaute und grundsätzlich gute Beleuchtung – da sollte doch eigentlich alles in Ordnung sein. Als Fußgängerinnen und Fußgänger hingegen ist es besonders wichtig, helle und idealerweise reflektierende Kleidung zu tragen. Gerade Erwachsene greifen jedoch häufig zu dunkler Kleidung, was die Sichtbarkeit deutlich einschränkt.“

Keine Knöllchen

Autofahrer müssen sich übrigens wegen eines etwaigen Knöllchens keine Sorgen machen. Denn Hübschen erklärt: „Die statistische Erfassung durch den ACE blieb für die beobachteten Fahrer ohne Konsequenzen. Doch sollte neben der Verkehrssicherheit auch die Frage der Bußgelder eine wichtige Rolle spielen.“

Wer ohne eingeschaltete Beleuchtung fährt, muss mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen. Kommt es durch die fehlende Beleuchtung zu einer Gefährdung, erhöht sich das Bußgeld auf 25 Euro. „Bei einem Unfall ohne vorgeschriebene Beleuchtung werden 35 Euro fällig“, so der Experte weiter.

Bei Nebel und Regen wird’s noch teurer

Besondere Vorsicht ist bei Nebel oder starkem Regen geboten. Bei erheblich eingeschränkter Sicht – auch am Tag – können die Strafen deutlich höher ausfallen. Außerorts werden bei Regen oder Nebel und erheblicher Sichtbehinderung 60 Euro sowie ein Punkt fällig. Bei einer Gefährdung steigt das Bußgeld auf 75 Euro und ebenfalls einen Punkt. „Kommt es unter diesen Sichtbedingungen außerorts zu einem Unfall, drohen 90 Euro Bußgeld plus ein Punkt“, so Hübschen weiter.

Trotz oder gerade wegen der klirrenden Kälte – Zitat ACE-Helfer Martin Spreng: „Wir frieren hier ehrenamtlich“ – kam der Humor nicht zu kurz. Mit einem Augenzwinkern stellte der Ehrenamtliche Alfred Rott, der gemeinsam mit Christoph Seeger und Helmut Gohl diesen freiwilligen Dienst tat, fest, dass „bei den Fahrern, die von Hirsau rechts nach Altburg abbiegen, der Blinker defekt sein muss. Denn so ziemlich niemand blinkt.“

Ein Fahrer erregte, hier folgenlos, doppelte Aufmerksamkeit: Zwar hatte er unzulässig die Nebelschlussleuchte auf „on“ geschaltet. Dafür raste er mit hoher Geschwindigkeit „bei Rot“ über die Kreuzung.