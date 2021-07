BMW schanzt in Albstadt Hang hinunter

6 Die Feuerwehr hat den Brandschutz sichergestellt. Fotos: Schlosser Foto: Schwarzwälder Bote

Unfall: BMW stürzt Steilhang hinunter

Albstadt-Truchtelfingen. Glück im Unglück haben eine 69-jährige BMW-Fahrerin und ihre 18-jährige Enkelin am Donnerstagabend gehabt: Bei dem Versuch, an der Schule an der Sommerhalde einzuparken, schanzten sie mit ihrem Wagen die Böschung hinunter.

Laut Angaben der Einsatzkräfte vor Ort hat sich das Auto mindestens einmal überschlagen, bevor es an der Hauswand der unten angrenzenden Tierarztpraxis zum Stillstand kam. Die Fahrerin konnte sich bei Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus der misslichen Lage befreien, ihre Enkelin benötigte die Unterstützung der Feuerwehr. Beide wurden dem aktuellen Kenntnisstand nach leicht verletzt.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Ebingen und Tailfingen um Einsatzleiter Felix Sandel staunten nicht schlecht, als sie den Wagen vorfanden. Schnell sei klar gewesen, dass die Bergung nicht einfach werden würde. Das war jedoch ein Irrglaube, wie Sandel später feststellen sollte. Ein lokales Abschleppunternehmen rückte an – und hatte schnell eine Idee: Mit der Seilwinde sollte der Wagen den ganzen Abhang hochgezogen werden. Ein anderer Zugang war aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich.

Sandel sowie die anderen Einsatzkräfte waren zwar skeptisch, eine andere Option gab es aber nicht – und wie sich zeigte, war es ein guter Plan.Zwar hatte sich das Seil der Winde kurzzeitig in einer Umlenkrolle verhakt, dann aber glitt der Wagen problemlos den Hang nach oben.

"Damit hätten wir nicht gerechnet", erklären die Einsatzkräfte in der Einsatznachbesprechung. "Aber man lernt eben nie aus".

Am Unfallwagen entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Die Hauswand wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Gefahr für die Bausubstanz bestehe jedoch nicht.