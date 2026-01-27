Käufer klassischer Kleinstwagen schauen in die Röhre. Die günstigen City-Flitzer sind nahezu vom Markt verschwunden. Das sogenannte A0-Segment sollen zukünftig Elektroautos besetzen. Doch die sind derzeit noch erheblich teurer.
Ob Opel Adam, Renault Twingo oder Ford Ka, ob die Drillinge Citroën C1, Peugeot 108 und Toyota Aygo, ob VW Up! mit seinen Geschwistern Skoda Citigo und Seat Mii, leicht ließe sich noch einmal die gleiche Menge an sympathischen City-Flitzern aufzählen, die es noch vor wenigen Jahren zu erschwinglichen Preisen gab. Manche kosteten weniger als 10.000 Euro.