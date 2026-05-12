Auto aktuell: Die große Rückkehr der Kleinwagen

Bis vor kurzem galten Kleinwagen noch als Auslauf-Modell. Doch mit dem Druck zur Elektrifizierung wächst das Angebot wieder. Aber für wen taugen die neuen Stadtflitzer?
Er war über Jahre hinweg eines der meistverkauften Autos in Europa – und ist mittlerweile Geschichte: Das Ende des Ford Fiesta im Jahr 2023 steht sinnbildlich für den Niedergang des Kleinwagens. Zumindest mit konventionellen Antrieben sind der Aufwand für die Einhaltung der Abgasnormen hoch und die Rendite zu gering, als dass sich die Hersteller hier noch groß engagieren würden, erklärt der Strategieberater Berylls in München die Misere.