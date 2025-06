1 Ein Junge ist tot im Main-Donau-Kanal in Nürnberg gefunden worden. Foto: Sven Grundmann/NEWS5/dpa Polizisten finden das leblose Kind bei einer Fahndung. Zuvor melden Angehörige, dass der Junge unbemerkt aus dem Haus verschwand.







Nürnberg - Ein Junge ist in Nürnberg tot im Main-Donau-Kanal gefunden worden. Angehörige hatten das Kind laut Polizei am Mittag gegen 12.30 Uhr als vermisst gemeldet. Der autistische Junge im Grundschulalter hatte demnach unbemerkt das Haus der Familie in Nürnberg verlassen.