Auszubildende in Schramberg-Sulgen: Sie ist in ihrem Fach die Beste in ganz Deutschland

Eva Schmider ist als bundesbeste Fachlageristin ausgezeichnet worden. Die Auszubildende von Trumpf Laser in Schramberg-Sulgen wurde in Berlin zusammen mit anderen nationalen Spitzenausbildenden von der Deutschen Industrie- und Handelskammer geehrt.

Bei einem Festakt der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin wurde Eva Schmider, Auszubildende von Trumpf Laser in Schramberg-Sulgen, als beste Fachlageristin Deutschlands ausgezeichnet. Zu den Gratulanten gehörte auch Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der die Laudatio für die Spitzenazubis hielt: „Es braucht Vorbilder wie Sie, die aufzeigen, wie attraktiv die Berufliche Bildung sein kann […]. Ihr enormer Einsatz trägt dazu bei, dem drängenden Fachkräftebedarf zu begegnen.“

Mit Bestnoten hat Eva Schmider ihre Ausbildung zur Fachlageristin in Theorie und Praxis abgeschlossen und hat damit hervorragende Voraussetzungen für den Start in ihre berufliche Zukunft geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie setzt ihren Berufsweg bei Trumpf Laser mit einer aufbauenden Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik fort.

Auch in ihrem Ausbildungsbetrieb wurde Eva Schmider gewürdigt. Björn Dymke, geschäftsführender Direktor von Trumpf Laser, gratulierte: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in unseren Reihen eine deutsche Meisterin in ihrem Fach haben! Das ist eine herausragende Leistung! Gute Fachkräfte im Bereich der Logistik werden besonders in volatilen und schnelllebigen Zeiten immer wichtiger für ein Unternehmen. Für einen reibungslos funktionierenden Betrieb ist es entscheidend, dass das Material zur richtigen Zeit in der richtigen Stückzahl und Qualität am richtigen Ort ist. Und dafür sorgen Sie tagtäglich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen.“

Auf die Frage, was sie veranlasst hat, die Ausbildung zur Fachlageristin bei Trumpf Laser zu machen und was ihr besonders gut gefallen hat, antwortet Schmider: „Mich haben von Anfang die abwechslungsreichen Inhalte der Ausbildung angesprochen. Es ist eine ausgewogene Mischung zwischen kaufmännischen und praktischen Tätigkeiten. Ich durfte viele verschiedene Bereiche des Unternehmens kennenlernen: vom Warenein- und -ausgang über die Lagerbereiche bis hin zu verschiedenen Produktionsabteilungen sowie den internen Warentransport. Das war spannend und hat mir einen umfassenden Einblick verschafft.“