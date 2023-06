Die Stadt Lahr hat am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle Sportler und Betreuer für besondere Leistungen geehrt. Es war die erste Ehrung dieser Art seit dem Jahr 2019. Durch blockweise Ehrungen bekam das Rahmenprogramm mehr Platz eingeräumt.

Die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle im Bürgerpark ging flotter über die Bühne, als in den Jahren vor der Corona-Pause. Das gelungene Rahmenprogramm bekam dafür mehr Platz. Jugendliche und Ehrenamtliche sowie die Sportler, die Medaillen errungen haben, wurden blockweise ausgezeichnet.

Bürgermeister Guido Schöneboom erklärte, dass die Stadtverwaltung bewusst darauf verzichtet hatte, die Sportler nachträglich auf die Bühne zu bitten, die in den drei Jahren zuvor nicht mit einem Festakt geehrt werden konnten. Aber: Alle Sportler, die während der „Zwangspause“ ausgezeichnet wurden, hatten für den Abend eine Einladung bekommen. Die Halle war voll besetzt und der Applaus, den die erhielten, die in diesem Jahr „nur“ zusehen durften, war groß.

Schöneboom würdigte das Engagement und den Schulterschluss zwischen Vereinen und Verantwortlichen: Sportler, Spieler, Betreuer, Trainer und Vorstände gleichermaßen. Alle seien gerade während der Beschränkungen außerordentlich kreativ gewesen. Eine besondere Erinnerung bekam das Landesturnfest.

Auch die geplante Sport-Kita ist Thema

Schöneboom erinnerte bei der Gelegenheit auch an die Förderung des Sports in der Stadt durch Verwaltung und Gemeinderat. „Die Sportanlagen an der Dammenmühle werden für mehr als elf Millionen Euro ertüchtigt.“ Dazu würde es eine neue Kita mit Sport als Schwerpunkt geben.

Die Cheerleaderinnen der RG Lahr hatten ihren Auftritt vor großem Publikum

Eine besondere Ehrung gab es für Sibylle Wacker, Sandra Haas, Manuela Fimm, Thomas Kindle und Hans-Peter Dreyer, die sich alle ehrenamtlich beim TV Sulz engagieren. Das Quintett erhielt Medaillen für diesen Einsatz auf Vorschlag der Stadtverwaltung. Das erste Mal geehrt wurden auch knapp 80 Jugendliche, die besondere sportliche Leistungen in Wettkämpfen errungen hatten, die aber noch nicht für eine bronzene, silberne oder goldene Sportmedaille gereicht haben.

Insgesamt 141 Sportler werden ausgezeichnet

Insgesamt wurden am Donnerstag 73 Sportler mit der Jugendsportplakette ausgezeichnet, 33 Sportler erhielten die bronzene Sportplakette. 24 Mal gab es in dieser Kategorie Silber, sieben Mal Gold. Zudem wurden vier Sportmedaillen in Bronze und eine in Silber übergeben. Insgesamt wurden 141 Sportler von der Stadt ausgezeichnet.

Die verschiedenen Auftritte zwischen den insgesamt fünf Durchgängen Medaillenvergabe waren vielversprechend. Die Cheerleaderinnen der Ringergemeinschaft Lahr hatten ihren ersten Auftritt vor so großen Publikum und bewältigen unter anderen die menschliche Pyramide mit Bravur.

Fahrrad-Trialer Dominik Oswald zeigt spektakuläre Stunts

Sportkoordinator Max Walter erlebte seine Feuertaufe auf der Bühne. Es sah tatsächlich so aus, als würde er buchstäblich unter die Räder gekommen. Die Vorführung von dem Münchweierer Fahrrad-Trialer Dominik Oswald war spektakulär und meisterhaft. Oswald ist mehrfacher Deutscher Meister in dieser Disziplin und holte auch schon WM-Gold. Beifall gab es auch für die Sprünge in der Halle neben und auf der Bühne ohne den Part des Sportkoordinators.

Der passende Show-Act zu den Medaillen für das Ehrenamt war ein Film über das Landesturnfest in Lahr. Einen Dank bekam Stefanie Kremling-Deinert, die auch in diesem Jahr das gesamte Ereignis souverän moderierte. Auch de Idee, vor dem Beginn der Ehrungen, einen Parcours anzubieten, auf dem alle Besucher sich austoben konnten, kam gut an.

Info – Die Regularien der Ehrung

Die Stadt Lahr ehrt jährlich Mitglieder und Mannschaften der Lahrer Sportvereine für besondere Leistungen im Sport oder für besondere Verdienste um die Förderung des Sports. Die goldene Sportmedaille der Stadt Lahr bekommen die Plätze eins bis drei bei Welt- oder Europameisterschaften, Gewinner von olympischen Medaillen, Sieger bei deutschen Meisterschaften oder Inhaber entsprechender Rekorde. Eine silberne Sportmedaille erhalten Zweit- oder Drittplatzierte bei DMs, süddeutsche Meister und baden-württembergische Meister. Bronzene Sportmedaillen bekommen vierte und fünfte Plätze bei DMs, Vizemeister oder Drittplatzierte bei süddeutschen Meisterschaften, Vizemeister in Baden-Württemberg, badische Meister und südbadische Meister – in Disziplinen, in denen keine Badischen Meisterschaften stattfinden. Die Regeln und Kriterien, wer von der Stadt Lahr bei der Sportlerehrung geehrt werden, stammen bereits aus dem Jahr 2012.