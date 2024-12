Auszeichnungen: Nobelpreisträger in Stockholm geehrt

1 Es ist alljährlich ein prunkvolles Fest, wenn die Nobelpreisträger geehrt werden. Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP

Zwölf Auserwählte dürfen sich in diesem Jahr Nobelpreisträger nennen. Darunter sind diesmal zehn Männer, eine Frau und eine Organisation.









Stockholm - Zehn Wissenschaftler sowie eine Schriftstellerin aus Südkorea sind in Stockholm mit den Nobelpreisen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften geehrt worden. Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo in Oslo wurden alle weiteren Nobelpreisträger dieses Jahres auf einer prunkvollen Zeremonie im Konzerthaus der schwedischen Hauptstadt ausgezeichnet.