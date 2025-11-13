Auszeichnungen in Schiltach: Diese hochkarätige Ehrung erhält Pit Nakic

Gleich vier Medaillen für Verdienste um das Ehrenamt und den Spor konnte Bürgermeister Thomas Haas beim Ehrungsabend in der Friedrich-Grohe-Halle verleihen.
Wolfram Hils war über viele Jahre in drei Ehrenämtern für das Gemeinwohl in Schiltach engagiert. Neben seiner Zeit über vier Jahrzehnte als aktiver Feuerwehrmann hat Hils sich auch über drei Jahrzehnte in der Vorstandschaft der Stadt- und Feuerwehrkapelle engagiert. Am nachdrücklichsten sei Hils aber als „Mister Skiclub“ in Erinnerung. Schon vor der offiziellen Vereinsgründung im Jahr 1995 wirkte Hils als Übungsleiter und übernahm dann ab 2002 für 23 Jahre das Amt des Vereinsvorsitzenden.