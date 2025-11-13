Auszeichnungen in Schiltach: Diese hochkarätige Ehrung erhält Pit Nakic

Gleich vier Medaillen für Verdienste um das Ehrenamt und den Spor konnte Bürgermeister Thomas Haas beim Ehrungsabend in der Friedrich-Grohe-Halle verleihen.

Wolfram Hils war über viele Jahre in drei Ehrenämtern für das Gemeinwohl in Schiltach engagiert. Neben seiner Zeit über vier Jahrzehnte als aktiver Feuerwehrmann hat Hils sich auch über drei Jahrzehnte in der Vorstandschaft der Stadt- und Feuerwehrkapelle engagiert. Am nachdrücklichsten sei Hils aber als „Mister Skiclub“ in Erinnerung. Schon vor der offiziellen Vereinsgründung im Jahr 1995 wirkte Hils als Übungsleiter und übernahm dann ab 2002 für 23 Jahre das Amt des Vereinsvorsitzenden.

Aus den Reihen der Stadt- und Feuerwehrkapelle wurde Egon Harter für seine 38 Jahre in der Vorstandschaft zur Ehrung vorgeschlagen. Nach zwei Schnupperjahren als Beisitzer übernahm Harter das Amt des Schriftführers für insgesamt 36 Jahre – gewissenhaft, akkurat und zeitnah berichtete er über die Geschehnisse im Verein und wurde vom Verein dafür zum „Ehrenschriftführer“ ernannt. Als Musiker an der Posaune hält er der Kapelle schon seit 51 Jahren die Treue.

Verantwortung übernommen

Als dritter im Bunde erhielt Alexander Schmieder die Bürgermedaille der Stadt Schiltach für seine Verdienste im und für den Fußball in der Spielvereinigung Schiltach. Schon in jungen Jahren hatte Schmieder ab 1995 als Jugendleiter und später als Vorstand im Verein Verantwortung übernommen. „Unglaublich viele Ämter“ seien so über die drei Jahrzehnte zusammengekommen.

Alle drei Geehrten wurden mit stehenden Ovationen von der Versammlung in der Halle für ihre Lebensleistungen für das Schiltacher Vereinsleben gefeiert. Die vierte hochkarätige Ehrung, die Sportmedaille in Gold, wurde bisher erst ein einziges Mal vergeben, da sie laut Ehrenordnung der Stadt an sehr hohe Voraussetzungen geknüpft sei. Geehrt werden könnten Olympiateilnehmer, gute Platzierungen bei Europa- oder Weltmeisterschaften oder deutsche Meistertitel.

Deutscher Meistertitel

Aus den Reihen des Turnvereins konnte Pit Nakic beim Deutschen Turnfest den Titel des Deutschen Meisters im Turn-Mehrkampf in der Altersklasse 35+ nach Schiltach holen. Schon im Juni wurde Nakic dafür mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt spontan geehrt. Jetzt folgte im größeren Rahmen die Verleihung der Sportmedaille in Gold.

Neben diesen großen vier Ehrungen konnte Haas zahlreiche Sportlerinnen und Sportler für herausragende Einzel- oder Teamleistungen im vergangenen Sportjahr ehren. Geehrt wurden die Meistermannschaft der D-Junioren der Spielvereinigung Schiltach (beim spannenden Finale hatte der Bürgermeister als Zuschauer mitfiebern können).

Sportliche Erfolge zu ehren gab es auch im Handball mit der weiblichen A-Jugend und der aktiven Damen-Mannschaft, die beide die Qualifikation für die zweigleisige Oberliga Baden-Württemberg geschafft hatten.

Erfolgreiche Turner

Zahlreiche Erfolge hatte auch der Turnverein zu melden. In die deutsche Spitze beim Bundespokal hatte es Katja Dudin geschafft. Zahlreiche Mannschaftskolleginnen reüssierten auf Gau- und Landesebene und bewiesen damit, dass es um den Turner-Nachwuchs Schiltach gut bestellt ist.

Zu Meisterehren im Bezirk kamen die beiden Senioren-Teams im Tennis-Club. Die von Trainer Florian Glatz betreuten Mannschaften holten neun von zehn möglichen Partien und auch aus den Reihen des Schützenvereins waren der Stadt zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zu den verschiedenen „Waffengattungen“ wie Luftgewehr, Revolver oder Perkussionsgewehr gemeldet worden.

Am Büfett im Foyer beseitigten die jungen Fußballer mögliche Zweifel an ihrer Grundschnelligkeit aus und auch in punkto Appetit machten die Jungs und Mädchen dem Küchenteam eine Freude.