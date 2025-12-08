Auszeichnungen: In die Sonne schauen nicht im Golden-Globe-Rennen

Deutschland schickt das Drama «In die Sonne schauen» ins Oscar-Rennen. Aber bei den Golden Globes verpasst der Film der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski nun eine Nominierung.
Los Angeles - Das Drama "In die Sonne schauen" der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es nicht ins Rennen um die Golden Globes in der Sparte "Bester nicht-englischsprachiger Film" geschafft. Der Film handelt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Deutschland hat "In die Sonne schauen" für die 98. Oscar-Verleihung im kommenden März eingereicht.