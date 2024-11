Ferienresort in Baiersbronn brilliert erneut in Kulinarik

1 Hannes Bareiss nahm die Auszeichnung persönlich entgegen Foto: Michael Tinnefeld/Manuel Tilgner

Im Ranking der „101 besten Hotels in Deutschland“ liegt das „Bareiss“ wieder vorn.









Das Ferienresort Bareiss in Mitteltal wurde aktuell vom Ranking der „101 besten Hotels in Deutschland“ zum dritten Mal in Folge als „Luxury Culinary Hotel of the Year“ ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung des Hotels.