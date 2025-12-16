Auszeichnungen: Donnarumma und Hampton zu Welttorhütern gewählt

Mit Paris Saint-Germain gewinnt Gianluigi Donnarumma die Champions League. Dann ist er nicht mehr gefragt. Nun bekommt er eine Auszeichnung - ebenso wie Englands Nationaltorhüterin.
Zürich - Gianluigi Donnarumma ist zum Welttorhüter des Jahres gewählt worden. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, setzte sich der 26 Jahre alte Italiener bei der Wahl gegen sieben Kontrahenten um Manuel Neuer vom FC Bayern München durch. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Die ebenfalls nominierte deutsche Auswahlkeeperin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) ging leer aus.