Auszeichnungen: Donnarumma und Hampton zu Welttorhütern gewählt

Mit Paris Saint-Germain gewinnt Gianluigi Donnarumma die Champions League. Dann ist er nicht mehr gefragt. Nun bekommt er eine Auszeichnung - ebenso wie Englands Nationaltorhüterin.

Zürich - Gianluigi Donnarumma ist zum Welttorhüter des Jahres gewählt worden. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, setzte sich der 26 Jahre alte Italiener bei der Wahl gegen sieben Kontrahenten um Manuel Neuer vom FC Bayern München durch. Bei den Frauen ging die Auszeichnung an Englands Nationaltorhüterin und Europameisterin Hannah Hampton vom FC Chelsea. Die ebenfalls nominierte deutsche Auswahlkeeperin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) ging leer aus.

An der Wahl beteiligt waren Nationaltrainer, Auswahlkapitäne, Fußball-Journalisten und Fans über die offizielle Homepage der FIFA.

Donnarumma, der inzwischen für Manchester City spielt, hatte in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain sowohl die Champions League als auch in Frankreich die Meisterschaft und den Pokal gewonnen. Der Europameister von 2021 war im selben Jahr von der AC Mailand zu PSG gewechselt und bis zum vorigen Sommer Stammtorhüter in Paris gewesen.

Nach dem Gewinn der Champions League durch ein 5:0 in München konnten sich Spieler und Verein nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Vertrags einigen. Daraufhin holte PSG Lucas Chevalier von Ligakonkurrent Lille. Im Supercup gegen Tottenham stand Donnarumma nicht mal mehr im Kader, was als Signal für ein Ende seiner Zeit in Paris galt.