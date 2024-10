1 Der Wirtschaftsnobelpreis ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurückgeht. (Symbolbild) Foto: Lovisa Engblom/The Nobel Foundation/dpa

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften beendet die jährliche Runde der prestigeträchtigen Auszeichnungen. Die Auswahl erfolgt streng geheim. Vorab kann nur gerätselt werden.









Link kopiert



Stockholm - Wer hat sich in der Welt der Wirtschaftswissenschaften so verdient gemacht, dass er oder sie einen Nobelpreis verdient? Führende Ökonomen in Deutschland haben klare Favoriten.