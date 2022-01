1 Der Europa-Park ist als "Unternehmen des Jahres 2022" ausgezeichnet worden. Foto: Park

Rust - Nach einer wissenschaftlichen Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg ist der Europa-Park Branchensieger mit der Höchstzahl von 100 Punkten unter den deutschen Freizeitparks, so der Park in einer Pressemitteilung. Die Wissenschaftler schreiben: "Für einen Neustart 2022 werden die Unternehmen am besten geeignet sein, die bereits die schwierige Zeit während der Pandemie in verschiedenen Bereichen am besten gemeistert haben."

"Ein wahrer Lichtblick nach einer schweren Zeit"

21.000 Firmen wurden in der Zeit von Januar 2020 bis Ende 2021 untersucht. Im Mittelpunkt standen die Themen Preis-Leistungsverhältnis, Gesamteindruck, Kundenvertrauen, Service-Qualität sowie Nachhaltigkeit aus ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Sicht.

Der Europa-Park habe ihn allen Kategorien die Höchstpunktzahl erreicht und stehe auch branchenübergreifend ganz oben im Qualitätsranking.

"Das ist für uns eine großartige Bestätigung und gibt uns Hoffnung, dass wir laut dieser Studie die Zeit der Pandemie am besten überstanden und gemeistert haben. Ein wahrer Lichtblick nach einer schweren Zeit", so Europa-Park-Inhaber Roland Mack zu der Auszeichnung.