Auszeichnung: US-Sängerin Brandy geht auf Walk of Fame-Stern zu Boden

Als Teenager wurde die R&B-Sängerin Brandy Mitte der 90er Jahre früh berühmt. Mit 47 Jahren kommt sie nun auf Hollywoods «Walk of Fame» zu einer besonderen Ehre.
Los Angeles - US-Sängerin Brandy ist auf ihrer frisch enthüllten Sternenplakette im Herzen von Hollywood zu Boden gegangen. Der 47-jährige Star posierte auf dem "Walk of Fame" strahlend vor Fotografen und jubelnden Zuschauern. Auf dem berühmten Bürgersteig wurde Brandy mit der 2.839. Ehrenplakette gefeiert. Für sie habe sich damit ein Kindheitstraum erfüllt, sagte die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin sichtlich gerührt.