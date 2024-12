Für das Programm „Natürlich fit im Weinberg“ erhielt der Turnverein Gengenbach die Auszeichnung „Stern des Sports“ in Silber. Als Landessieger hat sich der Verein nun für die Endausscheidung auf Bundesebene im Januar in Berlin qualifiziert.

Der Turnverein Gengenbach wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) mit dem großen „Stern des Sports“ in Silber ausgezeichnet.

Mit ihrem Konzept „Natürlich fit im Weinberg“ überzeugte der Verein laut Mitteilung auch die Jury in Stuttgart, nachdem er zuvor auf regionaler Ebene schon den großen „Stern des Sports“ in Bronze geholt hatte. Damit verbunden ist eine Siegprämie von 2500 Euro für die Vereinskasse.

Als Landessieger Baden-Württembergs haben sich die Gengenbacher nun zudem automatisch für die Endausscheidung auf Bundesebene qualifiziert. Mitte Januar wird in Berlin der goldene „Stern des Sports“ vergeben. Schon im vergangenen Jahr erreichte der Turnverein das große Finale in der Hauptstadt und konnte einen der „goldenen Sterne“ mit nach Hause in die Ortenau nehmen. „Wir gratulieren zu dieser großartigen Leistung und drücken nun alle fest die Daumen für Berlin“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Lahr, Peter Rottenecker.

13 Vereinsmitglieder waren in Stuttgart mit dabei

Ihm sei es wichtig gewesen, den Turnverein zur Preisverleihung nach Stuttgart zu begleiten. Mit dabei waren auch Marketingleiter Dieter Leidinger und die Projektverantwortliche Sibylle Killeweit. Mit zwei Kleinbussen, den Vertretern der Volksbank Lahr und einer Delegation von 13 Vereinsmitgliedern – angeführt von Vorstand Rainer Klipfel, dem Stellvertreter Michael Lohrmann und Projektleiterin Elena Grüner – ging es gemeinsam in die Landeshauptstadt.

„Hier gab es die verdiente Wertschätzung und Auszeichnung für das herausragende Konzept zur Sportförderung und für den regionalen Breitensport, das inzwischen auch zum Vorbild für weitere Kooperationen mit Gengenbacher Schulen wurde“, heißt es in der Mitteilung der Volksbank weiter. Dem Verein sei es gelungen, „Sport im Einklang mit der Natur erlebbar zu machen“, betonte die Jury. Bei „Sport im Weinberg mit Musik, aber ohne Lärmemissionen mit speziellen Fitnesskopfhörern“ seien die größten Herausforderungen der Gerätetransport und die Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten, berichtete TV-Vorstand Rainer Klipfel.

Der Wettbewerb wird jährlich vom Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgeschrieben.

Kreative und innovative Angebote werden prämiert

„Ausgezeichnet werden Vereine für ihre kreativen und innovativen Angebote im Bereich Gesundheitssport, Jugendarbeit, Geschlechtergleichstellung, Vereinsmanagement, Familien und mehr“, heißt es. Der Wettbewerb wird auf drei Ebenen ausgetragen: auf regionaler, landesweiter und bundesweiter Ebene.

Bewerbungen möglich

„Schon jetzt können sich die Vereine wieder bewerben. Gesucht werden die „Sterne des Sports“ 2025 auf regionaler Ebene“, kündigt Sibylle Killeweit vom Volksbank-Marketing an. Die Teilnahme an der Aktion sei leicht. Jede Bewerbung werde honoriert, betont die Projektverantwortliche zudem. So würden alle teilnehmenden Vereine einen Beitrag für die Vereinskasse erhalten. Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung an der Aktion der Volksbank gibt es online. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an sibylle.killeweit@volksbank-lahr.de wenden.