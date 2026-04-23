Auszeichnung mit Gigabit-Award: Das Kleine Wiesental als Digital-Pionier

80 Quadratkilometer, (fast) 100 Prozent Breitband-Abdeckung: Dafür nahm der Kleinwiesentäler Bürgermeister Stefan Niefenthaler in Stuttgart den „Gigabit-Award“ entgegen.
„Ich durfte die Früchte für andere ernten“, berichtete Niefenthaler dem Gemeinderat. Gemeint waren Ex-Bürgermeister Gerd Schönbett und der Zweckverband Breitbandkabel des Landkreises Lörrach. Vor allem dem Zweckverband ist es zu verdanken, dass selbst eine große Flächengemeinde wie das Kleine Wiesental mit seinen beinahe 80 Quadratkilometern Fläche bei geringer Einwohnerzahl ans schnelle Glasfasernetz angebunden wurde.