Auszeichnung mit Gigabit-Award: Das Kleine Wiesental als Digital-Pionier

80 Quadratkilometer, (fast) 100 Prozent Breitband-Abdeckung: Dafür nahm der Kleinwiesentäler Bürgermeister Stefan Niefenthaler in Stuttgart den „Gigabit-Award“ entgegen.

„Ich durfte die Früchte für andere ernten“, berichtete Niefenthaler dem Gemeinderat. Gemeint waren Ex-Bürgermeister Gerd Schönbett und der Zweckverband Breitbandkabel des Landkreises Lörrach. Vor allem dem Zweckverband ist es zu verdanken, dass selbst eine große Flächengemeinde wie das Kleine Wiesental mit seinen beinahe 80 Quadratkilometern Fläche bei geringer Einwohnerzahl ans schnelle Glasfasernetz angebunden wurde.

312 „Gigabit-Kommunen“ Digitalisierungsminister Thomas Strobl berichtete, dass insgesamt 312 Städte und Gemeinden die neu geschaffene Auszeichnung ,,Gigabitkommune@BW“ verliehen bekommen haben. Diese Kommunen erreichen eine Gigabitversorgung von mindestens 90 Prozent ihrer Haushalte. Vorreiter aber sind mittlerweile 88 Kommunen, die sogar eine knapp 98-prozentige Abdeckung und damit faktisch eine flächendeckende Versorgung mit dem schnellen Internet geschaffen haben.

Foto: Pressefoto Kraufmann

,,Die Gigabitkommunen sind Vorreiter, Vorbild und Motor des digitalen Wandels in unserem Land. Sie haben eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet erreicht und damit die Weichen für die Zukunft gestellt – denn Investitionen in Infrastrukturen sind Zukunftsinvestitionen“, sagte Strobl bei einem Empfang in Stuttgart.

Unsere Empfehlung für Sie Kleines Wiesental Glasfaserausbau im letzten Ortsteil Der Glasfaserausbau beginnt nun auch in Sallneck. Ein gemeinsamer Spatenstich hat einen symbolischen Startpunkt gesetzt.

Leistungsfähige Gigabitnetze sicherten die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben: Schülerinnen und Schüler benötigen stabile Anbindungen für digitales Lernen, Pendlerinnen und Pendler für Homeoffice und Mobilität. Ärztinnen und Ärzte für Telemedizin. Dafür hätten die ausgezeichneten Kommunen Außergewöhnliches geleistet.

Zeichen der Anerkennung

„Diese Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Anerkennung – und zugleich ein Signal, dass Baden-Württemberg den flächendeckenden Gigabitausbau entschlossen vorantreibt“, so Strobl bei der Verleihung der Auszeichnung