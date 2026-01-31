Auszeichnung: Mariah Carey als Person des Jahres gefeiert

Mit ihrer Stimme schrieb sie Musikgeschichte, zudem engagiert sie sich für soziale Projekte. Die preisgekrönte Sängerin ist nun als «Person des Jahres» geehrt worden.
Los Angeles - Vor der Grammy-Gala ist US-Sängerin Mariah Carey (56) von der Stiftung MusiCares als "Person des Jahres" 2026 geehrt worden. Die Wohltätigkeitsorganisation der Recording Academy, die als Dachverband der US-Musikbranche die Grammy Awards vergibt, würdigte die fünfmalige Grammy-Gewinnerin für ihre herausragende musikalische Karriere und ihr langjähriges soziales Engagement.