1 Viel Publikum war bei der hochkarätigen Auszeichnung dabei. Foto: Herzog

Für die Stadt ist es eine besondere Wertschätzung, für Martin Sauter eine gelungene Überraschung und Anlass, doppelt zu feiern. An seinem 85. Geburtstag erhielt der Engstinger Autosammler und -liebhaber am Samstag den Ehrenbrief der Stadt Schramberg.









Zur feierlichen Überreichung waren rund 80 Gäste ins Auto- und Uhrenmuseum „Erfinderzeiten“ gekommen, darunter die Oberbürgermeister a.D. Herbert Zinell und Thomas Herzog sowie Gemeinderäte.

Für die erkrankte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr übernahm deren Stellvertreter Jürgen Winter die Laudatio. Laut dem französischen Philosoph Marcel Mauss sei bürgerschaftliches Engagement die Ethik der Gabe, die den Klebstoff für den Zusammenhalt in der Gesellschaft liefere. Dieses System der Gabe sei auch für die Stadt Schramberg überlebenswichtig.

Großer Sachverstand

Der Ehrenbrief werde an Martin Sauter verliehen, der mit viel Zeit, Herzblut und großem Sachverstand außerordentliche Verdienste für Schramberg im kulturellen Bereich geleistet habe. „Wichtig waren und sind ihm Fahrzeuge des kleinen Mannes. Umso schöner ist es, dass Martin Sauter seine Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich macht“, hob Winter hervor.

Mit seinem Wirken und seinen zur Verfügung gestellten Exponaten habe er den Grundstein für das Museum Erfinderzeiten gelegt, das im März 2010 eröffnet worden sei. Da es auf fünf Ebenen Einblicke in die Zeitgeschichte der Fahrzeugwelt und das Alltagsleben vom Kriegsende bis in die 1970er Jahre gebe, mache es so besonders. „Martin Sauter hat nicht nur seine gesammelten Fahrzeuge bereitgestellt. Er hat sich auch finanziell und mit großem Einsatz an der Ausstellung und am Gelingen des Museums beteiligt. Ihm ist es zu verdanken, dass Erfinderzeiten ein touristisches Highlight ist und Menschen weit über das Stadtgebiet hinaus anzieht“, bilanzierte Winter bei der Überreichung des Ehrenbriefs.

Jürgen Winter (rechts) überreichte den Ehrenbrief an Martin Sauter. Foto: Herzog

Im Namen des Fördervereins Technikmuseum sprach Vorsitzender Helmut Banholzer von einer mutigen Entscheidung Sauters, sein Museum nach Schramberg zu verlagern, das keine Tourismus-Hochburg sei. Rückblickend könne nach zwölf Jahren behauptet werden, dass seine damalige Entscheidung richtig gewesen sei. Neben der großen Ausstattung hätten Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen dazu beigetragen, dass sich das Museum prächtig entwickelt habe und lebe.

Hoher Stellenwert

Zur Wahrheit gehöre aber auch, die Zusammenarbeit sei nicht immer störungsfrei verlaufen. „Wenn ein freier Unternehmer und eine Stadt gemeinsam ein Projekt umsetzen, birgt das Konfliktpotenzial. Und noch mehr, wenn ein Unternehmer und ein Lehrer zusammentreffen“, räumte Banholzer augenzwinkernd ein.

Das Museum genieße einen hohen Stellenwert, werde von den Schrambergern unterstützt und sei bei Feriengästen beliebt. „Ohne Martin Sauter wäre all dies nicht möglich gewesen. Im Wissen um diese Leistung haben wir vom Förderverein den Ehrenbrief vorgeschlagen und sind dankbar, dass Verwaltung und Gemeinderat unserer Anregung gefolgt sind“, betonte Banholzer.

Wie der Geehrte zugab, komme es manchmal anders als gedacht. Den Ehrenbrief an seinem Geburtstag zu erhalten, sei weit außerhalb seiner Vorstellungskraft gelegen. Er werte ihn als Zeichen positiven Wirkens. Sauter erinnerte an die familiären Verbindungen zu Schramberg, die nie abgebrochen seien.

Anfang mit einer Wanderung

Begonnen habe alles im Jahre 2003 bei einer Wanderung mit Roland Bley in der Stadt. Vor dem ehemaligen Gebäude der Hamburg-Amerikanischen-Uhrenfabrik stehend und was daraus werden soll sei die Idee entstanden: „Ich bringe die Autos und ihr das Museum“, schilderte Sauter.

Ein geheim gehaltener Besuch von OB Zinell und Gemeinderat in seiner Sammlung in Engstingen habe das Gremium überzeugt. Es habe ein Instanzenweg begonnen mit vierjähriger Dauer.

Den Mut des Gemeinderats 2006, eine siebenstellige Summe für das Museum in die Hand zu nehmen, sei lobenswert gewesen. Noch heute liege ihm der Spruch von Zinell bei der Eröffnung in den Ohren: „Wenn Sauter die Titanic gewesen wäre, hätte er den Eisberg untergehen lassen“, schmunzelte Sauter.

Der Tourismus im Schwarzwald werde weiter zunehmen und den positiven Trend des Museums befördern. Immer weniger Schnee im Winter förderten alternative Angebote. „Dieses Museum mit der Ausstellung ist ein junges Geschichtsbuch der Bundesrepublik Deutschland“, bekräftigte Sauter, ehe Museumsleiterin Anneliese Müller das Buffet eröffnete.

Emma Schuffenhauer (links) und Mareike Götz sorgten für die passende Musik. Foto: Herzog

Musikalisch umrahmt wurde die Überreichung des Ehrenbriefs von Emma Schuffenhauer (Klavier) und Mareike Götz (Querflöte).