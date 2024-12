Oberbürgermeister Christian Ruf und Kulturfachbereichsleiter Marco Schaffert haben eine neue Plakette der Kulturstiftung Rottweil vorgestellt. Mit ihr sollen künftig besondere kulturelle Leistungen in Rottweil ausgezeichnet werden. Für das Jahr 2025 ist bereits eine Ehrung geplant.

„Rottweil zeichnet eine lebendige Kunst- und Kulturszene aus, in der seit vielen Jahrzehnten kreative Köpfe Beachtliches leisten. Das wollen wir auch in Zukunft würdigen“, so OB Christian Ruf. In Zeiten niedriger Zinserträge hat auch die Kulturstiftung mit sinkenden Einnahmen zu kämpfen. So konnte in den vergangenen drei Jahren keine Ehrung mehr stattfinden.

Der Stiftungsrat sprach sich statt eines Preisgeldes nun für eine symbolische Ehrung mit einer Plakette aus, die üblicherweise in einem Festakt überreicht wird. „Geehrt werden herausragende Leistungen im kulturellen Leben der Stadt Rottweil, unter anderem auch besondere Lebenswerke in der Kultur“, erklärt Kulturfachbereichsleiter Marco Schaffert.

Prominente Preisträger

So wurde die höchste Auszeichnung bereits an den Stahlbildhauer Erich Hauser, den Oboisten und langjährigen Intendanten der Sommersprossen Ingo Goritzki, den Bildhauer und künstlerischen Leiter von Forum Kunst Jürgen Knubben und den Schauspieler Bernd Tauber verliehen.

Seit 1994 gibt es die gemeinnützige Kulturstiftung Rottweil. Zunächst war sie eine kommunale Stiftung, die 2020 in eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts überführt wurde. Neben den Stiftungsräten aus der kommunalen Wirtschaft, Kommunalpolitikern und aus der Bürgerschaft Rottweils, ist OB Ruf der Stiftungsvorsitzende kraft Amtes und Kulturfachbereichsleiter Schaffert als Geschäftsführer der Stiftung gewählt.

Vorschläge werden gerne gehört

Auf eine Auszeichnung kann man sich nicht bewerben. Die Kulturstiftung nimmt allerdings gerne Vorschläge herausragender kultureller Leistungen an. Über die Vergabe des Kulturpreises der Stadt Rottweil oder Zuwendungen für besondere kulturelle Leistungen entscheidet der Stiftungsrat in einer jährlichen Sitzung.

Auch wenn die Sitzungen und Beschlüsse nichtöffentlich sind, kann so viel bereits verraten werden: 2025 steht eine Ehrung der Kulturstiftung an!