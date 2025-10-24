Auszeichnung in Rottweil: Höchstleistung am LG – Man kommt aus dem Staunen nicht heraus

Die Nachwuchswissenschaftler am Leibniz-Gymnasium sorgen mit ihren Höchstleistungen für die Auszeichnung „Jugend forscht Schule Baden-Württemberg 2025“.
Grigoriy Goroshko ist in seinem Element: Wenn der Zehntklässler des Leibniz-Gymnasiums sein Forschungsprojekt erklären darf, strahlt er über das ganze Gesicht. Und wenn ihm dabei mit dem Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann, dem Fachreferenten für Begabtenförderung des Regierungspräsidiums Freiburg, Markus Eppinger, dem Landtagsabgeordneten Stefan Teufel sowie mit Tobias Pacher als Vertreter des Preisstifters, dem Arbeitgeberverband Chemie BW, allesamt gebannt zuhören, bringt das den 15-Jährigen keineswegs aus der Ruhe.