Auszeichnung in Rottweil: Diese Häuser sind die Schmuckstücke der Architektur

Wohnhaus, Ferienhaus, Industriegebäude: Beim Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ wurden im Kreis Rottweil 21 Objekte prämiert.
Das kreativste „Gewächshaus“ steht im Kreis Rottweil. Davon ist Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Hannes Bäuerle, Vorsitzender der Jury, überzeugt. „Solch eine Nutzung wäre eher in der Großstadt zu vermuten und ich würde mir wünschen, dass wir ein solch beispielhaftes Projekt auch in Stuttgart hinbekommen würden“, gerät Bäuerle schon fast ins Schwärmen über das quietschgelbe Creative Hub der trendfactory im Neckartal. Überhaupt sei der Gewerbepark Neckartal ein „überwältigendes Areal“, ergänzte er.