Auszeichnung in Österreich

1 Ausgezeichnet (von links): Johannes Schmuckenschlager (Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer), die Bösinger Schnapsbrenner Benjamin Kammerer und Jürgen Kutzner sowie Obmann Martin Sendelmaier vom niederösterreichischen Landesbauernverband. Foto: Husar

Mit der Auszeichnung "Beste Spirituose des Jahres" im Gepäck kamen die drei Bösinger Schnapsbrenner Jürgen Kutzner, Uwe Haag und Benjamin Kammerer von der inoffiziellen Brenner-WM Destillata aus Wien zurück nach Hause. Ausgezeichnet wurde die Neukreation, ein Ingwer-Zitronen-Geist.















Bösingen/Wien - Die Idee zu dieser ungewöhnlichen Kreation kam Chef-Brenner Jürgen Kutzner eines Abends in der Erkältungssaison, als er mit einem Ingwer-Zitronen-Tee sein Immunsystem zu stärken gedachte. Die Aromenprofile der beiden Früchte beziehungsweise Rhizome ergänzen sich so gut, dass dies eine gute Grundlage für einen Brand geben könnte.

56 Prozent Wasser

Sehr schnell stand dann auch die Rezeptur. Bereits der erste Versuchsbrand war vollkommen nach dem Geschmack der drei Männer. Tatsächlich hält der Brand auch geschmacklich, was er verspricht. In der Nase ist sofort das fruchtige Aroma der Zitro­ne zu erschnuppern. Am Gaumen verbindet sich dieses sehr sanft mit der Schärfe des Ingwers und hinterlässt einen langen Abgang.

Mit 44 Prozent Alkohol ist der Brand zwar entsprechend stark, haut einen in puncto Alkoholschärfe aber nicht aus den Schuhen. Ein Grund für den recht sanften Geschmack ist das Wasser aus der hauseigenen Quelle auf dem Hohenschramberg. Dieses macht immerhin 56 Prozent des Getränks aus.

"Belebend, rassig..."

"Zucker oder andere Mittelchen, die den Geschmack abmildern, verwenden wir grundsätzlich nicht. Die beiden Goldmedaillen bei der Prämierung der Kleinbrenner Württemberg und nun bei der Destillata bestätigten die Philosophie", so Uwe Haag. Dieses Gesamtpaket wurde von den Experten in der Destillata-Jury mit der höchstmöglichen Bewertung belohnt. "Belebend, rassig, ausdrucksstark, kräftige Aromatik", lässt sich unter anderem aus deren Notizen entnehmen.

Mehr als 1500 Brände

Die Destillata wird jährlich von der österreichischen staatlichen Hochschule für Wein- und Obstbau durchgeführt. Unter der Leitung von Manfred Gössinger werden in einer Blindverkostung die besten Brände des Jahres ermittelt. Mehr als 1500 Brände aus elf Nationen wurden eingereicht und in knapp 30 Kategorien (wie Birne allgemein, Kernobst Holzfass, Likör Frucht, Spirituosen Frucht) bewertet.

Gala im Casino

In einer großen Gala im Casino Baden bei Wien wurden die jeweiligen Brenner ausgezeichnet. Jürgen Kutzner und Benjamin Kammerer waren vor Ort und nahmen die Auszeichnung entgegen. "Wir wussten im Vorfeld nicht, was uns erwartet und mussten erst mal beim Veranstalter nachfragen, ob sich die weite Anreise denn lohnen würde. Diese haben uns eindringlich versichert, dass wir das nicht bereuen würden. Gelogen haben sie auf jeden Fall nicht", weiß Kammerer.

Das Bösinger Trio macht immer mal wieder mit außergewöhnlichen hochprozentigen Kreationen auf sich aufmerksam. Aktuell der "44er Ingwer-Zitrone", zuletzt mit dem Schwarzwälder Speckrauch-Gin "BosinGin".

In einigen Läden in der Region sind die Brände mittlerweile fester Bestandteil des Sortiments und werden von der Zielgruppe gut angenommen.