Der Junginger Ignuk-Vorsitzende wurde mit der Staufermedaille des Landes ausgezeichnet. Doch auch sonst hatte Gemeindeoberhaupt Simmendinger noch einige Überraschungen parat.
Eine besondere Ehrung hatte Jungingens Bürgermeister Oliver Simmendinger für den Neujahrsempfang seiner Gemeinde angekündigt. Wer die Staufermedaille erhalten sollte, hatte er dagegen im Vorfeld für sich behalten. Großes Rätselraten in der Kommune! Selbst der zu Ehrende dürfte mitgerätselt haben. Als er am Donnerstagabend, 15. Januar, aufgerufen wurde, nach vorn zu kommen, zeigte er sich sichtlich überrascht: Roland Bosch, der 1982 den Vorsitz des Naturschutzvereins Ignuk übernahm und der seither unermüdlich im Sinne von Umwelt- und Naturschutz tätig war.