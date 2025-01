Im Hinblick auf die Sportlerehrung können die Sportvereine in Hechingen wieder Namen einreichen. Die Stadt würdigt darüber hinaus Personen, die sich besonders verdient um den Sport gemacht haben. Die Verleihung findet wieder im Juli statt.

Auch im Jahr 2025 würdigt die Stadt Hechingen ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung.

Verleihung am 3. Juli

Zum zweiten Mal wird die Sportlerehrung nicht im Herbst, sondern als Freiluftveranstaltung vor der Villa Eugenia im Juli stattfinden. So können die Auszeichnungen, Medaillen und Urkunden zeitlich näher an den erreichten Erfolgen verliehen werden. Die Sportlerehrung 2025 für die Leistungen im Sportjahr 2024 findet am Donnerstag, 3. Juli, vor der Villa Eugenia statt.

Vorschläge einreichen

Die Einwohner und Vereine der Stadt haben die Möglichkeit, der Stadtverwaltung bis spätestens 23. März besondere sportliche Leistungen für den Bewertungszeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 zukommen zu lassen. Die Stadt bittet darum, die Meldungen, versehen mit dem Stichwort „Sportlerehrung Hechingen“, per E-Mail an Monica Flieg, monica.flieg@hechingen.de, zu senden. Ein entsprechendes Formular steht unter www.hechingen.de/sportlerehrung zur Verfügung. Ebenfalls digital hinterlegt sind dort die „Richtlinien für die Sportlerehrung“ in der aktuellen Fassung von 2017.

Kommission entscheidet

Eine aus Vereinsvertretern bestehende Fachkommission wird auf Grundlage der eingereichten Vorschläge eine Empfehlungsliste erarbeiten, die zur Beschlussfassung dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderats vorgelegt wird.

Die Voraussetzungen

In dem im Folgenden wiedergegeben Auszug aus den Richtlinien für die Sportlerehrung ist geregelt, für welche speziellen Leistungen eine Sportlermedaille und eine Urkunde verliehen wird. Demnach sind das die Voraussetzungen: „2.1. Sportlerinnen und Sportler, die einen olympischen, Welt-, Europa- oder deutschen Rekord aufgestellt haben, an Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften teilgenommen haben, sich ausgezeichnet haben bei Deutschen Meisterschaften: Einzel 1-10 Platz, Mannschaften 1-6 Platz. Süddeutschen Meisterschaften: Einzel Platz 1-6, Mannschaft Platz 1-4.“

Weiterhin erfüllen diese Sportler die Voraussetzungen für die Auszeichnung der Stadt: „Baden-Württembergischen Meisterschaften: Einzel Platz 1-4, Mannschaft Platz 1-3. Württembergischen Meisterschaften: Einzel Platz 1-3 Mannschaft Platz 1 und 2.“

Besonders verdient

„Sonstige herausragende Leistungen auf dem sportlichen Sektor können durch die Verleihung einer Urkunde gewürdigt werden. Darunter fallen sportliche Leistungen, die hauptsächlich dem Freizeitsport zuzurechnen sind.

Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den Sport verdient gemacht haben (zum Beispiel langjährig tätige Übungsleiter, engagierte Vereinsfunktionäre) können – je nach Art der Verdienste - mit einer Urkunde gewürdigt werden.“

Alle Informationen zur Sportlerehrung in Hechingen 2025: www.hechingen.de/sportlerehrung

Auszug aus den Richtlinien für die Sportlerehrung: „1. Allgemeines, die Stadt Hechingen ehrt Sportler, die herausragende sportliche Leistungen im Rahmen einer offiziellen Meisterschaft eines Fachverbandes im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) bzw. des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) erbracht haben. Im Einzelnen sind dies Einzelsportler der Stadt Hechingen, Sportler eines Hechinger Vereins, Schüler einer Hechinger Schule, Mannschaften der Hechinger Vereine und der Hechinger Schulen.“