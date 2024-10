Diese Auszeichnung ist im Jahr 1957 von Rotary International in Amerika eingeführt worden und wurde dort zunächst als Spendenstimulus angesehen, während sie in Europa für besondere Verdienste verliehen wird.

Wolfgang Kronenbitter ist seit dem Jahr 2004 Mitglied des Rotary Clubs Horb/Oberer Neckar, welcher im Jahr 2001 gegründet worden ist und war im Jahr 2009/2010 Präsident. Seit 2009 ist er 1. Vorsitzender des Rotary-Hilfe-Vereins. In seinem Präsidentenjahr fand mit rund 200 Gästen in der Tälesee-Halle in Empfingen eine Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten des Krankenhauses in Burundi statt. Dabei wurden Spenden von über 80 000 Euro generiert . Es wurden Sachspenden mit einem Wert von über einer Million Euro gesammelt und nach Burundi transferiert.

Viele lokale und regionale Projekte unterstützt

Der Rotary-Club Horb/Oberer Neckar hat auch lokale und regionale Projekte unterstützt, wie beispielsweise eine Typisierungsaktion, den Verein Donum Vitae, Hausaufgabenbetreuung in Eutingen, das Jugendforschungszentrum in Nagold, die Waldpädagogik und Hausaufgabenbetreuung in Eutingen, das Jugendforschungszentrum in Nagold, einen Schullandaufenthalt der Pestalozzi-Schule Horb, die Waldpädagogik und Hausaufgabenbetreuung der Lina-Hähnle-Realschule Sulz, das Gymnasium in Alpirsbach, das Jugendhaus Sulz, die Hospizgruppe Oberndorf, Frauenhilfe Freudenstadt, Kinderhaus Luftikus Baiersbronn sowie Kinder- und Jugendchor Bildechingen.

Die Ehrennadel wurde an Wolfgang Kronenbitter von der Präsidentin des Rotary Clubs, Jutta Poppinga und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Rotary Hilfevereins, Jean-Marc Maier überreicht.